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20 ноября, 13:07

В Подмосковье женщина родила девочку в туалете квартиры и бросила её в унитаз

Жительница Ивантеевки родила ребёнка в туалете и оставила малыша внутри унитаза. 37-летняя мать задержана, ей предъявлено обвинение в расправе. Следственный комитет начал проверку.

«Следователем следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области 37-летней жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в убийстве своего новорождённого ребёнка (ст.106 УК РФ)», — говорится в сообщении СК РФ по Московской области.

Трагедия случилась днём 20 октября текущего года. Обвиняемая находилась дома, где родила маленькую жизнеспособную девочку. Оставлять ребёнка женщина не захотела и просто оставила малышку в унитазе, из-за чего ребёнок погиб. Новорождённая захлебнулась водой.

«Обвиняемая допрошена, по уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательств», — сообщили в комитете.

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Ранее похожая трагедия произошла в Челябинской области. Россиянка родила в бане доношенного и здорового мальчика и сразу же его убила. Известно, что 32-летней мадам из Саткинского района поставили диагноз «криминальный аборт».

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Life.ru

Наталья Афонина
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