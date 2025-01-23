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23 января, 09:35

В Барнауле женщина ждала спасения на крыше провалившегося под лёд авто

Женщина ждала приезда спасателей на крыше тонущего автомобиля. Фото © VK / МЧС России

Женщина ждала приезда спасателей на крыше тонущего автомобиля. Фото © VK / МЧС России

Жительница Алтайского края ждала спасателей на крыше автомобиля, который провалился под лёд на реке Обь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошёл в Барнауле. Женщина сидела на пассажирском кресле, когда легковушка выехала на замёрзшую реку. Лёд не выдержал веса транспортного средства, в результате чего машина начала тонуть. Водитель смог добраться до берега, а пассажирка забралась на крышу, где ждала приезда сотрудников МЧС.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб с помощью трёхколенной лестницы помогли пассажирке выбраться из воды, после чего пострадавшую передали в надёжные руки медиков.

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Ольга Сливченко
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