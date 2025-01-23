В Барнауле женщина ждала спасения на крыше провалившегося под лёд авто

Жительница Алтайского края ждала спасателей на крыше автомобиля, который провалился под лёд на реке Обь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошёл в Барнауле. Женщина сидела на пассажирском кресле, когда легковушка выехала на замёрзшую реку. Лёд не выдержал веса транспортного средства, в результате чего машина начала тонуть. Водитель смог добраться до берега, а пассажирка забралась на крышу, где ждала приезда сотрудников МЧС.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб с помощью трёхколенной лестницы помогли пассажирке выбраться из воды, после чего пострадавшую передали в надёжные руки медиков.