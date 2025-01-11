В Бурятии умные телята спасли провалившуюся под лёд маму, позвав людей на помощь

Жители деревни в Башкирии семь часов вытаскивали провалившуюся под лёд корову и в этом им помогали её телята. Видео со спасением бурёнки публикует SHOT.

Операция по спасению коровы из ледяной воды в Башкирии. Видео © SHOT

Корова попала в беду в Мелеузовском районе неподалёку от Салавата. Она вместе с двумя телятами каким-то образом выбралась из загона и вместе они отправились на вояж по заснеженным полям. Но маршрут был выбран не лучший: внезапно корова провалилась под тонкий лёд одного из водоёмов.

Удивительно, но телята повели себя очень разумно: стали громко мычать и кружить по дороге, при этом не приближаясь к маме, чтобы самим не ухнуть под лёд. Их зов о помощи услышали местные жители, обнаружили попавшее в беду животное и стали вытаскивать его из воды верёвками, на что потребовалось семь часов. По вызволению корову обтерли водкой и завернули одеяло. Она уже оттаяла и понемногу начала есть. По итогу всех животных вернули владельцу.