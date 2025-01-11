Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 16:53

В Бурятии умные телята спасли провалившуюся под лёд маму, позвав людей на помощь

Жители Башкирии сняли видео спасения коровы, провалившейся под лёд

Жители деревни в Башкирии семь часов вытаскивали провалившуюся под лёд корову и в этом им помогали её телята. Видео со спасением бурёнки публикует SHOT.

Операция по спасению коровы из ледяной воды в Башкирии. Видео © SHOT

Корова попала в беду в Мелеузовском районе неподалёку от Салавата. Она вместе с двумя телятами каким-то образом выбралась из загона и вместе они отправились на вояж по заснеженным полям. Но маршрут был выбран не лучший: внезапно корова провалилась под тонкий лёд одного из водоёмов.

Удивительно, но телята повели себя очень разумно: стали громко мычать и кружить по дороге, при этом не приближаясь к маме, чтобы самим не ухнуть под лёд. Их зов о помощи услышали местные жители, обнаружили попавшее в беду животное и стали вытаскивать его из воды верёвками, на что потребовалось семь часов. По вызволению корову обтерли водкой и завернули одеяло. Она уже оттаяла и понемногу начала есть. По итогу всех животных вернули владельцу.

Лайка чуть не умерла на руках хозяина, съев скатерть со стола
Лайка чуть не умерла на руках хозяина, съев скатерть со стола

А вчера в Нижнем Новгороде успешно спасли из беды пса по кличке Сынок. Бедолага испугался новогодних салютов и каким-то невероятным образом забрался на десятиметровую высоту по трубе, откуда уже не мог спуститься сам. Там он сидел около недели без еды и воды.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar