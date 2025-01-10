В Нижнем Новгороде спасли пса по кличке Сынок, неделю просидевшего в трубе

В Нижнем Новгороде провели успешную операцию по вызволению пса, который залез в трубу, застрял и просидел там около недели без еды и воды. Кадры спасения пса Сынка публикует мэр города Юрий Шалабаев.

Процесс спасения пса Сынка. Видео © Telegram / Юрий Шалабаев

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что пёс по прозвищу Сынок забрался на десятиметровую высоту по трубе на Гребном канале, испугавшись громких салютов. Обратно выбраться у него уже не получилось. Через некоторое время пса заметили прохожие. Сначала вызволить животное пытались волонтёры, но, как пишет SHOT, позже за дело взялся местный спасатель Александр Плеснёв, который при помощи альпинистской экипировки поднялся на конструкцию и залез внутрь трубы.

Спасатель Александр Плеснёв залезает в трубу, чтобы спасти застрявшего пса. Фото © Telegram / Юрий Шалабаев

Александр Плеснёв — заслуженный спасатель РФ и преподаватель кадетской школы. В 2024 году он получил знак отличия за «За наставничество» лично от президента России Владимира Путина.