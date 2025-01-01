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1 января, 18:31

Новогоднее чудо в Новокузнецке: Спасатели подарили свободу псу, намертво застрявшему между гаражей

В Новокузнецке спасатели помогли застрявшему между гаражами псу

Пёс застрял между гаражами в Новокузнецке. Фото © VK / УЗНТ Новокузнецка

Пёс застрял между гаражами в Новокузнецке. Фото © VK / УЗНТ Новокузнецка

В Новокузнецке 1 января случилось настоящее новогоднее чудо. Прохожие заметили застрявшего между гаражами пса и не смогли пройти мимо его горя. Самостоятельно помочь собачке не удалось, поэтому пришлось вызывать спасателей.

«На месте спасатели обнаружили беднягу, оказавшегося в настоящей ловушке. Используя аварийно-спасательный инструмент (АСИ), они осторожно освободили животное из труднодоступного места. Собака не пострадала и, казалось, даже поблагодарила спасателей своим радостным взглядом, прежде чем была выпущена на волю», — рассказали в Управлении по защите населения и территории (УЗНТ).

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Ранее уфимские спасатели не дали умереть заблудившемуся в лесу мужчине. Пострадавшего укутали в одеяло, положили на носилки и доставили к карете скорой помощи.

Ольга Сливченко
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