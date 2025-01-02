Пёс Майи Санду, укусивший президента Австрии, сбежал от хозяйки в новогоднюю ночь

Собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц потерялась в новогоднюю ночь, испугавшись громких фейерверков. Пресс-секретарь и советник главы государства по связям с общественностью Игорь Захаров сообщил, что собаку быстро нашли и вернули, его слова приводит местное агентство «NewsMaker».

Как стало известно, утром 1 января Кодруца заметили на улице Сфатул Цэрий в центре Кишинёва. Объявление о потерявшейся собаке, которая не имеет одной передней лапы, появилось в социальных сетях. Благодаря фотографиям жители узнали Кодруца, после чего его поймали и вернули в администрацию президента.

«Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошёл неприятный случай. Громкие фейерверки напугали его и в панике он выбежал со двора администрации президента. Кодруца нашли и вернули, сейчас он в безопасности, дома», — рассказал пресс-секретарь.

Захаров также отметил, что этот случай напоминает о негативном влиянии фейерверков на животных.