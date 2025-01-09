Лайка чуть не умерла на руках хозяина, съев скатерть со стола
В Зеленограде ветеринары спасли собаку, которая съела полметра кухонной скатерти
В Зеленограде ветеринары спасли собаку, которая съел скатерть со стола. Животное смогло сжевать полметра кухонной клеёнки, сообщили на сайте MK.Ru.
Неприятный инцидент произошёл с псом породы карельская лайка по кличке Конди-Шаман. Из-за съеденной скатерти животному стало плохо, но хозяин решил не ехать в больницу и начал лечить хвостатого друга от пищевого отравления. Лечение не помогало и тогда житель Зеленограда на руках принёс питомца в ветклинику.
К тому моменту Шаман уже не мог стоять на ногах и находился в критическом состоянии. Выяснилось, что пластиковая скатерть застряла в его кишечнике. Операцию по удалению инородного тела из желудка провела хирург Надежда Кузина. После этого пёс ещё неделю провёл в дневном стационаре. Спустя 10 дней после операции Шаман полностью восстановился и вернулся домой.
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