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Регион
9 февраля, 13:47

В Москве 13-летний подросток провалился под лёд и более 20 минут ждал помощи

Подросток провалился под лёд на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы спасли 13-летнего подростка, провалившего под лёд. Инцидент произошёл в Битцевском парке, в районе Северное Бутово, пишет 360.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

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Мальчика в ледяной воде заметили прохожие, они же вызвали спасателей, скорую помощь и полицию. Подросток держался за бревно и просил о помощи.

«Упал в воду, держится за бревно, но не может выбраться», — поделился подробностями один из очевидцев.

Пострадавший пробыл в воде более 20 минут прежде, чем его спасли. Как оказалось, он решил прогуляться по льду, а тот оказался тонким. Не выдержав вес подростка, он треснул под ним. Сотрудникам МЧС пришлось тянуть до мальчика трёхколенную лестницу. По ней его доставили на сушу, где передали в руки медиков.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении ещё двух детей, провалившихся под лёд. На этот раз ЧП произошло в Свердловской области. До приезда спасателей они самостоятельно выбрались из воды на льдину. Оттуда их и доставили на берег.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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