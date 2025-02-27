Автомобиль с туристами провалился под лёд Байкала, среди них трое детей

На Байкале автомобиль с туристами из Томска провалился под лёд, в салоне находились мужчина и трое детей, спасатели успели вовремя приехать к месту ЧП и оказать помощь. Об этом сообщает ФГБУ «Байкальский поисково-спасательный отряд».

На Байкале автомобиль с туристами провалился под лёд. Видео © VK / Байкальский поисково-спасательный отряд

«На акватории пролива Малое Море в районе Сарминской косы автомобиль Honda Stream с четырьмя людьми в салоне (водитель и трое детей в возрасте 11, 11, 8 лет) провалился под лёд, частично погрузившись в воду», — говорится в тексте.

Мужчина смог выбраться из машины и вытащить детей к моменту приезда спасателей. Пострадавшие промокли насквозь и в условиях зимы рисковали замёрзнуть насмерть. Сотрудники МЧС на вездеходе доставили туристов на базу отдыха в деревню Курма. А с владельцем автомобиля чуть позже вернулись к месту происшествия. При помощи лебёдки легковушку удалось достать из воды.