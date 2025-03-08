В Киеве из-за пожаров сильно ухудшилось состояние воздуха, появился смог

В Киеве фиксируют ощутимое ухудшение качества воздуха на фоне постоянных пожаров в экосистеме области. Жителям советуют держать окна закрытыми. Об этом сообщила местная администрация.

«В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязнённости высок. Вероятной причиной являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха», — говорится в сообщении.

Горожанам советуют меньше находиться на улице и пить больше воды. Местные СМИ жалуются на дымку и смог на левом берегу Днепра.