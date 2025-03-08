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8 марта, 08:47

В Киеве из-за пожаров сильно ухудшилось состояние воздуха, появился смог

В Киеве фиксируют ощутимое ухудшение качества воздуха на фоне постоянных пожаров в экосистеме области. Жителям советуют держать окна закрытыми. Об этом сообщила местная администрация.

«В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязнённости высок. Вероятной причиной являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха», — говорится в сообщении.

Горожанам советуют меньше находиться на улице и пить больше воды. Местные СМИ жалуются на дымку и смог на левом берегу Днепра.

Киев разбудила волна «ударов возмездия», среди целей – логово наёмников НАТО и военные заводы
Киев разбудила волна «ударов возмездия», среди целей – логово наёмников НАТО и военные заводы

Недавно в Киевской области ночью после «‎удара возмездия» загорелся промышленный объект. Для тушения пожара Госслужба Украины по ЧС пригнала туда 24 единицы техники и задействовала 80 специалистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Николай Рюмин
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