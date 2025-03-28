«Вий вернулся»: В МИД высказались о захвате пещер Киево-Печерской лавры

Захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры означает возвращение Вия в Киев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вий вернулся в Киев», — заявила она в беседе с РИА «Новости», комментируя ситуацию в лавре.

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Как ранее сообщал Life.ru, в Киево-Печерской лавре сотрудники музея-заповедника и полиция начали действия, которые Союз православных журналистов (СПЖ) считает «захватом» Ближних пещер монастыря. Правоохранители вошли в закрытое помещение, где находятся мощи 79 святых, включая Нестора Летописца. Также был замечен сотрудник заповедника с болгаркой.