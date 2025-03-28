Легойда из РПЦ заявил об одержимости киевских властей после осквернения святынь

Украинские власти намеренно оскверняют святыни Киево-Печерской лавры в дни Великого поста, что воспринимается как насмешка над верующими. Об этом написал у себя в телеграм-канале глава Синодального отдела Московского патриархата по связям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, перед нам «одержимые, которые не остановятся ни перед чем», чтобы попытаться разрушить Церковь.

«Западные страны обычно поощряют такие акции, давая безбожникам карт-бланш на уничтожение единого для России и Украины исторического Православия. Вместе с тем, хочется надеяться, что и там найдутся ответственные политики, которые более не захотят ассоциировать себя с издательствами над верующими», — добавил Легойда.

Ранее Союз православных журналистов сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, где полиция провела рейд в закрытые помещения монастыря. Члены комиссии при министерстве культуры Украины намерены вскрыть раки с мощами святых, аргументируя это необходимостью проведения «ДНК-экспертизы».