Легойда из РПЦ заявил об одержимости киевских властей после осквернения святынь
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Украинские власти намеренно оскверняют святыни Киево-Печерской лавры в дни Великого поста, что воспринимается как насмешка над верующими. Об этом написал у себя в телеграм-канале глава Синодального отдела Московского патриархата по связям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, перед нам «одержимые, которые не остановятся ни перед чем», чтобы попытаться разрушить Церковь.
«Западные страны обычно поощряют такие акции, давая безбожникам карт-бланш на уничтожение единого для России и Украины исторического Православия. Вместе с тем, хочется надеяться, что и там найдутся ответственные политики, которые более не захотят ассоциировать себя с издательствами над верующими», — добавил Легойда.
Ранее Союз православных журналистов сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры, где полиция провела рейд в закрытые помещения монастыря. Члены комиссии при министерстве культуры Украины намерены вскрыть раки с мощами святых, аргументируя это необходимостью проведения «ДНК-экспертизы».
В ближних пещерах Киево-Печерской лавры хранятся мощи 73 святых, сопровождаемые табличками с именами и иконами. В некоторых раках оставлены непокрытыми кисти рук, наглядно свидетельствующие о нетлении. Самые ценные сокровища лавры находятся под землей, на глубине от пяти до пятнадцати метров, именно там без малого тысячу лет назад поселился основатель монастыря монах Антоний. В подземных пещерах размещаются кельи, где монахи проводили свою жизнь в молитвах за простых людей, а также покоятся те самые мощи святых. Среди них особенно следует отметить три мироточивых главы, миро (или елей) которых имеет исцеляющие свойства и помогает всем, кто приходит в лавру с верой.