Бывший депутат Верховной рады предсказал судьбы мощей святых из Киево-Печерской лавры
Экс-депутат Рады Олейник: Мощи из Киево-Печерской лавры попадут на чёрный рынок
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Проникновение в пещеры Киево-Печерской лавры и проверка находящихся там мощей могут привести к их продаже на чёрном рынке. Об этом заявил РИА «Новости» член движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По его словам, действия украинских властей можно охарактеризовать как «святотатство, не имеющее аналогов». Правоохранительные органы не будут защищать православное население, а наоборот, откроют доступ в пещеры монастыря для мародеров, уверен Олейник.
«Вопрос мощей всегда был делом церкви. Государство не имеет права вмешиваться в эту сферу, поскольку только церковь определяет, кто является святым. Однако сейчас власти намерены потревожить эти мощи, чтобы нанести удар по православным», — добавил он.
Ранее Союз православных журналистов сообщил о начале захвата Ближних пещер лавры в Киеве, где полиция вошла в закрытые помещения монастыря. Члены комиссии при министерстве культуры Украины планируют вскрыть раки с мощами святых, объясняя это необходимостью «взять образцы для ДНК-экспертизы».
А 8 марта на территории Киево-Печерской лавры завалился золотой крест на Церкви Всех Святых. Его пришлось спустить на землю при помощи автоколенчатого подъёмника. Всехсвятская церковь Киево-Печерской была построена примерно в 1696-1698 годах.