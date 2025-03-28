Бывший депутат Верховной рады предсказал судьбы мощей святых из Киево-Печерской лавры

Проникновение в пещеры Киево-Печерской лавры и проверка находящихся там мощей могут привести к их продаже на чёрном рынке. Об этом заявил РИА «Новости» член движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, действия украинских властей можно охарактеризовать как «святотатство, не имеющее аналогов». Правоохранительные органы не будут защищать православное население, а наоборот, откроют доступ в пещеры монастыря для мародеров, уверен Олейник.

«Вопрос мощей всегда был делом церкви. Государство не имеет права вмешиваться в эту сферу, поскольку только церковь определяет, кто является святым. Однако сейчас власти намерены потревожить эти мощи, чтобы нанести удар по православным», — добавил он.

Ранее Союз православных журналистов сообщил о начале захвата Ближних пещер лавры в Киеве, где полиция вошла в закрытые помещения монастыря. Члены комиссии при министерстве культуры Украины планируют вскрыть раки с мощами святых, объясняя это необходимостью «взять образцы для ДНК-экспертизы».