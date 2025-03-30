В МИД РФ детализировали предложенную Путиным идею о внешнем управлении Украиной
Российский МИД раскрыл детали предложенного Владимиром Путиным механизма создания временной администрации на Украине под эгидой ООН. Как сообщает ТАСС, процесс должен начаться с достижения договорённости между сторонами конфликта — либо напрямую, либо через посредников. После этого последует обращение в ООН, которое может быть инициировано любой из сторон, посредниками или генеральным секретарём организации.
Ключевую роль в процессе отводится Совету Безопасности ООН: именно он должен поручить генсеку разработать принципы создания временной администрации, причём это решение требует поддержки всех постоянных членов Совбеза.
На завершающем этапе генеральный секретарь подготовит детальный доклад со штатным расписанием и бюджетом временного управления, который вновь будет вынесен на рассмотрение Совбеза. Окончательное решение о создании администрации также потребует единогласного одобрения всех постоянных членов Совета Безопасности.
По словам российского лидера, такая процедура позволит сформировать на Украине легитимную власть через проведение президентских выборов, с которой Россия сможет вести переговоры. Примечательно, что в Верховной раде эту инициативу оценили как «соответствующую действительности».
Telegram / МИД России