Китай выступил с заявлением после призыва Путина о временном управлении на Украине
МИД Китая заявил о своей «ясной» позиции после предложения Путина по Украине
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь лаконично прокомментировал предложение президента России Владимира Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН.
«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна», — уклончиво ответить Го Цзякунь во время брифинга на просьбу оценить идею российского президента.
Напомним, что Путин в качестве одного из вариантов предложил учредить на Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы в стране могли пройти выборы президента. Результатом этого станет появление в Киеве легитимной власти, с которой РФ сможет вести переговоры. В Верховной раде такую идею оценили, назвав её «соответствующей действительности».
Life.ru