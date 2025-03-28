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Регион
28 марта, 07:07

В Белом доме высказались насчёт идеи Путина ввести на Украине временное управление

В США ответили на идею Путина, что власть на Украине определяет её конституция

Власть на Украине определяется лишь её конституцией и народом. Так прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина ввести в стране временное правительство под флагом ООН неназванный представитель Совета национальной безопасности США. Его слова приводит Reuters.

«Власть на Украине определяется её конституцией и народом страны», – сообщил чиновник Белого дома на просьбу оценить идею российского лидера.

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Напомним, что Путин в качестве одного из вариантов предложил учредить на Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы в стране могли пройти выборы. Результатом этого станет появление в Киеве легитимной власти, с которой РФ сможет вести переговоры. В Раде такую идею оценили, назвав её «соответствующей действительности».

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Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fedorenko

Владимир Озеров
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