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28 марта, 00:13

Ни армии, ни экономики: Путин высмеял антироссийские выходки Британии

Путин: Британия ведёт себя агрессивно, несмотря на слабые экономику и армию

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с моряками на подводном крейсере «Архангельск» прокомментировал агрессивную позицию Лондона по отношению к Москве. По словам российского лидера, несмотря на частые антироссийские выходки, Британия не может похвастать ни крепкой армией, ни развитой экономикой.

Глава государства подчеркнул, что Соединённое Королевство занимает девятую или десятую строчку в списке сильнейших экономик мира. С военными дело обстоит ещё хуже.

«Сколько там? 170 или 180 тысяч. Вот и все Вооружённые силы Великобритании», — произнёс Путин.

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В то же время российская экономика продолжает демонстрировать стабильность, заявил Путин на той же встрече. Однако на избыток денег чиновники не жалуются, сыронизировал он.

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Life.ru

Тимур Хингеев
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