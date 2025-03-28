Ни армии, ни экономики: Путин высмеял антироссийские выходки Британии

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с моряками на подводном крейсере «Архангельск» прокомментировал агрессивную позицию Лондона по отношению к Москве. По словам российского лидера, несмотря на частые антироссийские выходки, Британия не может похвастать ни крепкой армией, ни развитой экономикой.

Глава государства подчеркнул, что Соединённое Королевство занимает девятую или десятую строчку в списке сильнейших экономик мира. С военными дело обстоит ещё хуже.

«Сколько там? 170 или 180 тысяч. Вот и все Вооружённые силы Великобритании», — произнёс Путин.