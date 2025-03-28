Ни армии, ни экономики: Путин высмеял антироссийские выходки Британии
Путин: Британия ведёт себя агрессивно, несмотря на слабые экономику и армию
Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с моряками на подводном крейсере «Архангельск» прокомментировал агрессивную позицию Лондона по отношению к Москве. По словам российского лидера, несмотря на частые антироссийские выходки, Британия не может похвастать ни крепкой армией, ни развитой экономикой.
Глава государства подчеркнул, что Соединённое Королевство занимает девятую или десятую строчку в списке сильнейших экономик мира. С военными дело обстоит ещё хуже.
«Сколько там? 170 или 180 тысяч. Вот и все Вооружённые силы Великобритании», — произнёс Путин.
В то же время российская экономика продолжает демонстрировать стабильность, заявил Путин на той же встрече. Однако на избыток денег чиновники не жалуются, сыронизировал он.
Life.ru