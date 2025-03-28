«Не знаем, куда деньги девать»: Путин сыронизировал о состоянии российской экономики

Российская экономика демонстрирует стабильность и удовлетворительное состояние, однако любых денег может оказаться недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

«У нас в целом на сегодняшний день, слава Богу, экономика, финансы государственные находятся в удовлетворительном состоянии. Всё стабильно в сфере государственных финансов, в сфере экономики», — подчеркнул политик.

Путин с иронией подметил, что за годы его работы ещё никто из финансовых руководителей не жаловался на избыток средств.

«Но всегда денег не хватает. Нет, такого я не помню за все годы своей работы, чтобы кто-то говорил из тех, кто руководит финансами, экономикой, что не знаем, куда деньги девать. Такого не бывает», — подчеркнул российский лидер.