«Не знаем, куда деньги девать»: Путин сыронизировал о состоянии российской экономики
Путин: Экономика России демонстрирует стабильность, но денег всегда не хватает
Российская экономика демонстрирует стабильность и удовлетворительное состояние, однако любых денег может оказаться недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».
«У нас в целом на сегодняшний день, слава Богу, экономика, финансы государственные находятся в удовлетворительном состоянии. Всё стабильно в сфере государственных финансов, в сфере экономики», — подчеркнул политик.
Путин с иронией подметил, что за годы его работы ещё никто из финансовых руководителей не жаловался на избыток средств.
«Но всегда денег не хватает. Нет, такого я не помню за все годы своей работы, чтобы кто-то говорил из тех, кто руководит финансами, экономикой, что не знаем, куда деньги девать. Такого не бывает», — подчеркнул российский лидер.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика движется по траектории «мягкой посадки». Она также указала на снижение вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки.
Life.ru