Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 21:56

«Не знаем, куда деньги девать»: Путин сыронизировал о состоянии российской экономики

Путин: Экономика России демонстрирует стабильность, но денег всегда не хватает

Российская экономика демонстрирует стабильность и удовлетворительное состояние, однако любых денег может оказаться недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

«У нас в целом на сегодняшний день, слава Богу, экономика, финансы государственные находятся в удовлетворительном состоянии. Всё стабильно в сфере государственных финансов, в сфере экономики», — подчеркнул политик.

Путин с иронией подметил, что за годы его работы ещё никто из финансовых руководителей не жаловался на избыток средств.

«Но всегда денег не хватает. Нет, такого я не помню за все годы своей работы, чтобы кто-то говорил из тех, кто руководит финансами, экономикой, что не знаем, куда деньги девать. Такого не бывает», — подчеркнул российский лидер.

Россия обогнала страны «Большой семёрки» по темпам роста экономики в 2024 году
Россия обогнала страны «Большой семёрки» по темпам роста экономики в 2024 году

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика движется по траектории «мягкой посадки». Она также указала на снижение вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки.

Обложка ©

Life.ru

Антон Голыбин
  • Новости
  • Путин
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar