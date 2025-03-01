Россия обогнала страны «Большой семёрки» по темпам роста экономики в 2024 году

Темпы роста экономики России в 2024 году стали в четыре раза выше средних по странам G7 («Большой семёрки»). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

По информации агентства, ВВП РФ по итогам 2024 года увеличился на 4,1 процента — такие же темпы развития были и в 2023 году. В то же время экономики стран G7 в среднем выросли на процент против 1,1 процента годом ранее. Больше всех увеличилась экономика США — на 2,8 процента, что чуть меньше показателя 2023 года (2,9 процента). Экономика Канады второй год подряд увеличивается на 1,5 процента, Франции — на 1,1 процента.

Аналитики отметили, что существеннее всего темпы экономического роста ускорились в Великобритании — ВВП Соединённого Королевства в 2024 году увеличился на 0,9 процента против 0,4 процента в 2023-м. В Италии произошло замедление темпов роста экономики по итогам прошлого года — 0,5 процента против 0,7 процента в 2023 году.

Неважное состояние экономики наблюдается в Японии: в 2023 году ВВП страны вырос на 1,5 процента, а в 2024 году — лишь на 0,1 процента из-за слабого внутреннего спроса. Германия уже второй год подряд стала единственной страной G7, экономика которой сокращается. По данным экспертов, в прошлом году показатель уменьшился на 0,2 процента после спада на 0,3 процента в 2023-м.