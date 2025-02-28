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28 февраля, 08:58

Минэк вычислил два основных вызова для экономики России в 2025 году

Основными внутренними вызовами российской экономики являются сжатие инвестспроса и рынок труда, заявила замглавы Минэкономразвития (МЭР) Полина Крючкова. Речь в этом вопросе идёт о перемещении кадров между различными отраслями и изменении лидеров по уровню заработных плат.

«Если говорить про внутренние вызовы, это два основных сюжета. Первый связан с рынком труда и вопросами его гибкости и адаптации... Вторая история — это инвестиции. Это вопрос их качества. Плюс риск сжатия инвестиционного спроса», цитируют Крючкову «Ведомости».

По словам Крючковой, замедление спроса со стороны населения и бизнеса может создать потенциальные риски для финансовой устойчивости предприятий. Кредитная нагрузка на экономику распределяется неравномерно, и компании с высоким уровнем задолженности могут столкнуться с проблемами в области финансирования.

Успехи российской экономики ранее отметили страны Запада. Колумнист Bloomberg заявил, что таких результатов удалось добиться благодаря эффективному руководству Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка России, которая считается одной из лучших в своей сфере.

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Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Полина Никифорова
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