Минэк вычислил два основных вызова для экономики России в 2025 году

Основными внутренними вызовами российской экономики являются сжатие инвестспроса и рынок труда, заявила замглавы Минэкономразвития (МЭР) Полина Крючкова. Речь в этом вопросе идёт о перемещении кадров между различными отраслями и изменении лидеров по уровню заработных плат.

«Если говорить про внутренние вызовы, это два основных сюжета. Первый связан с рынком труда и вопросами его гибкости и адаптации... Вторая история — это инвестиции. Это вопрос их качества. Плюс риск сжатия инвестиционного спроса», — цитируют Крючкову «Ведомости».

По словам Крючковой, замедление спроса со стороны населения и бизнеса может создать потенциальные риски для финансовой устойчивости предприятий. Кредитная нагрузка на экономику распределяется неравномерно, и компании с высоким уровнем задолженности могут столкнуться с проблемами в области финансирования.