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17 февраля, 11:55

Глава Минэкономразвития Решетников заявил о начале охлаждения экономики

Глава министерства экономического развития России Максим Решетников увидел первые признаки охлаждения в экономике.

«Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения», — сказал Решетников на коллегии Минэкономразвития РФ.

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Напомним, что летом 2024 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что российская экономика впервые за десять лет столкнулась с циклическим перегревом. На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку до 21% и пока удерживает её на этом исторически высоком уровне.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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