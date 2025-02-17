Глава Минэкономразвития Решетников заявил о начале охлаждения экономики

«Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения», — сказал Решетников на коллегии Минэкономразвития РФ.