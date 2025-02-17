Глава Минэкономразвития Решетников заявил о начале охлаждения экономики
Глава министерства экономического развития России Максим Решетников увидел первые признаки охлаждения в экономике.
«Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения», — сказал Решетников на коллегии Минэкономразвития РФ.
Напомним, что летом 2024 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что российская экономика впервые за десять лет столкнулась с циклическим перегревом. На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку до 21% и пока удерживает её на этом исторически высоком уровне.
Life.ru