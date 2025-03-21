В ЦБ РФ сообщили, что экономика движется по траектории «мягкой посадки»

В Центральном банке России сообщили, что экономика идёт по траектории «мягкой посадки», резкие колебания не наблюдаются. Соответсвующее заявление сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряжённости на рынке труда говорят о том, что экономика, скорее, идёт по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний», — отметила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По её словам, вероятность повышения ключевой ставки в дальнейшем уменьшилась. Дальнейшие решения Банка будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для её возвращения к 4% в следующем году.

«Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — сказала глава Центробанка.