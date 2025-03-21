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21 марта, 12:58

В ЦБ РФ сообщили, что экономика движется по траектории «мягкой посадки»

Набиуллина: Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки снизилась

В Центральном банке России сообщили, что экономика идёт по траектории «мягкой посадки», резкие колебания не наблюдаются. Соответсвующее заявление сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряжённости на рынке труда говорят о том, что экономика, скорее, идёт по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний», — отметила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По её словам, вероятность повышения ключевой ставки в дальнейшем уменьшилась. Дальнейшие решения Банка будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для её возвращения к 4% в следующем году.

«Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — сказала глава Центробанка.

Поворотный момент. Что скрывается за решением Центробанка по ключевой ставке
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Напомним, что ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Как отметили в регуляторе, текущая жёсткость денежно-кредитных условий создаёт нужные предпосылки для возвращения целевого показателя инфляции в 4% в 2026 году. Однако для этого потребуется значительный период сохранения жёстких денежно-кредитных условий.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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