Поворотный момент. Что скрывается за решением Центробанка по ключевой ставке Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. О чём говорит решение регулятора и как оно отразится на курсе рубля, вкладах, кредитах и фондовом рынке? 21 марта, 11:37 Центробанк оставил ключевую ставку без изменений. Обложка © Life.ru

Почему Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%, продолжая сдержанную монетарную политику. Основной акцент сделан на том, что инфляция остаётся выше 10%, хотя и вышла на плато. Это важный сигнал, позволяющий регулятору оценивать динамику цен и возможные перспективы смягчения политики. Однако ожидать снижения ставки в ближайшее время не стоит. В 2025 году ЦБ РФ будет крайне осторожен в своих решениях. Так прокомментировал решение Центробанка основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— ЦБ принял взвешенное решение: инфляционные тенденции обнадёживают. Фактор геополитики ослаб, и риск-премия сократилась, а рубль мощно укрепился, и в риторике уже можно найти «мягкие нотки» — это исключало дальнейшее повышение ключевой ставки. Но и торопиться с понижением ставки было рано — нужно заякорить ожидания. Позже регулятор ещё успеет наверстать — пока в базовом сценарии ждём первое снижение 6 июня, но теоретически может быть и быстрее, даже на заседании 25 апреля. К концу года стоимость фондирования уже может опуститься до 16%, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, укрепление рубля сыграло очень важную роль в процессе затухания ценового давления в экономике. Курсы валют на минимумах марта падали до уровней лета 2023 года. Конечно, есть и спекулятивный перегиб, и доллар способен вернуться выше 85, а юань — быть по 12, но в общем рубль крепок. К лету доллар может подняться к 90. Фактор грядущего монетарного послабления вскоре прекратит поддерживать курс рубля, как это было при жёсткой ДКП.

Когда Центробанк может снизить или повысить ключевую ставку

Денис Астафьев отметил, что в случае необходимости регулятор может либо вновь повысить ставку, либо ограничить снятие наличных, чтобы не допустить неконтролируемого выхода ликвидности на рынок. Пока же он успешно управляет ситуацией за счёт курсовой динамики и ситуативного укрепления рубля. Дальнейшая политика будет зависеть не только от внутренних экономических факторов, но и от исхода ключевых международных переговоров, которые определяют глобальную финансовую повестку.

Центробанк продолжит наблюдать за ситуацией, в частности за рынком труда и кредитованием. Торможение кредитования в декабре – январе аналитик регулятора объяснял тем, что компании погашали кредиты из денег, поступивших по госконтрактам. Точнее оценить, насколько устойчив тренд на торможение кредитования, можно будет только в марте – апреле. Эти месяцы менее подвержены сезонности бюджетных потоков. Пока же Центробанк займёт выжидательную позицию. Такое мнение высказал руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

— Можно предположить, что период высокой ключевой ставки подходит к концу. На это косвенно указывает тот факт, что банки стали снижать ставки по долгосрочным депозитам. Рынки ждут позитивного сигнала регулятора для того, чтобы расширить горизонты бизнес-планирования, — считает руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович обратил внимание, что, несмотря на снижение инфляционного давления, оно остаётся высоким, особенно в устойчивых компонентах. Внутренний спрос продолжает расти быстрее, чем расширяется предложение товаров и услуг, что создаёт дополнительные инфляционные риски.

На следующем заседании 25 апреля ЦБ, вероятно, сохранит ставку на нынешнем уровне, однако не исключает её повышения при недостаточном снижении инфляции. Курс рубля, который сейчас больше зависит от геополитических факторов, чем от решений ЦБ, вероятно, будет двигаться в диапазоне 82–90 рублей за доллар, 89,50–98 рублей за евро и 11,15–12,25 рубля за юань. Такой прогноз сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— ЦБ ожидает замедление динамики роста цен в ближайшие месяцы, а это даёт намёк на возможность смягчения монетарной политики во втором квартале в случае отсутствия негативных внешних факторов, — считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

На что повлияет решение Центробанка

Банкам и потребителям стоит готовиться к сохранению высоких ставок в ближайшие месяцы. Депозитные ставки останутся привлекательными — около 22% на полгода, особенно для новых средств.

— По кредитам ситуация сложнее: обычная ипотека доступна от 29%, в то время как семейная ипотека — около 6%. В текущих условиях рекомендуется отложить получение кредита, если это возможно, и тщательно взвесить риски при использовании даже льготных программ, — рассказал Владислав Антонов.

Поскольку ипотечные ставки останутся на прежнем уровне, то это замедлит рост рынка недвижимости, так как высокая стоимость заимствований делает покупку жилья менее доступной.

— Процентные ставки по депозитам останутся привлекательными для вкладчиков, что будет способствовать притоку средств в банковскую систему, но дальнейшего роста ставок по вкладам ждать не стоит. Что касается цен на товары и услуги, то сохранение ключевой ставки поможет сдерживать инфляцию, но значительного снижения цен в ближайшее время не произойдёт — они будут расти умеренными темпами, особенно на товары первой необходимости, — рассказал эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

Михаил Зельцер считает, что тренд вверх индекса МосБиржи может лишь усилиться — к лету вероятно движение на максимумы мая прошлого года, за 3500 п. Здесь сыграют ожидания снижения ставки дисконтирования в ценовых моделях оценки бумаг. Рынок всегда действует на опережение. В моменте наибольший прирост могут показать волатильные бумаги наиболее закредитованных компаний, даже чисто на спекулятивном притоке капитала.

— Исходя из риторики ЦБ и динамики инфляции, сохранение ставки ЦБ на уровне 21% было ожидаемым, и на поведении фондового рынка это, скорее, не отразится. Более значимое влияние на рынок акций оказывает по-прежнему геополитическая ситуация, а именно сохранение неопределённости, — рассказала специалист отдела аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

Что касается облигаций, то тут ралли в разгаре. Индекс ОФЗ уже взлетел на максимумы за 10 месяцев и вернулся на уровни, когда ставка ЦБ в мае 2024 года была 16%. Это некий аванс рынка в ожидании монетарного разворота ЦБ. Несмотря на сильный рост цен бумаг и активное снижение их доходностей за последние месяцы, потенциал переоценки ещё значительный — на годовом треке ОФЗ могут дать больше, чем во вкладах. Об этом рассказал Михаил Зельцер.

Он добавил, что доходности во вкладах падают и тенденция устойчивая. Крупные банки уже опускают ставки ниже 20%, а максимальная ставка в топ-10 банков в начале марта уже снизилась до 20,73%. Тенденция может даже ускориться, и ставки кредитных организаций проследуют за ставкой ЦБ, но с опережением — высокодоходные вклады вскоре перестанут быть такими привлекательными. А кредиты позже станут доступнее.

Авторы Нина Важдаева