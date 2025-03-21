Ниже 80 или к 90. Какой важный барьер пробьёт курс доллара на следующей неделе 21 марта состоится заседание Центробанка по ключевой ставке. От решения регулятора будет зависеть, в частности, и курс рубля. Но это не единственный фактор, который повлияет на стоимость валют на следующей неделе. Какую важную отметку готовится пробить доллар? 20 марта, 21:20 Экономисты дали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Почему курс рубля укрепляется на этой неделе

Основные причины укрепления курса рубля — ожидание сохранения высокой ставки ЦБ и общее снижение доллара на мировой арене. Повышенная ключевая ставка делает вложения в российские активы более привлекательными, поддерживая рубль. Важную роль также играет ослабление доллара на мировых рынках из-за политики дешёвого производства в США, инициированной Дональдом Трампом. Её цель — удешевление продукции и налоговые льготы для производителей, что снижает привлекательность доллара для инвесторов. Эти факторы перечислил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Причины текущего ослабления доллара к рублю в основном связаны с геополитическими и экономическими факторами. Одним из них является стабилизация ситуации на рынках нефти и газа, где цены на эти ресурсы несколько повысились, что поддерживает российскую экономику и, соответственно, рубль. Кроме того, на курс рубля также влияют меры, предпринимаемые Центральным банком России, — отметил эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

На какую отметку выйдет курс доллара на следующей неделе

Российский рынок Форекс к закрытию недели сигнализирует о завершении активной фазы укрепления рубля, риски падения доллара ниже 80 рублей откладываются. Банк России может 21 марта смягчить позиции в отношении монетарной политики на второй квартал, что позволит доллару в ближайшее время отыграть часть потерь до уровней 86–88 рублей. Такое мнение высказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

— Базово мы ожидаем, что на будущей неделе доллар может стабилизироваться в районе 85, а юань — у 11,5 рубля. Препятствовать развитию ослабления рубля может подготовка компаний к налоговому периоду — на рынок будет поступать дополнительная валюта. В случае если геополитический фон принесёт выраженно позитивные сигналы, не исключено обратное рублёвое укрепление в направлении 80 рублей за доллар и 11,1 —за юань, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

По его оценкам, для пробития этих отметок вниз необходим действительно сильный драйвер, и опять же, он мог бы возникнуть на сильных геополитических новостях.

— На фоне смягчения геополитической напряжённости и снижения инфляционного давления перспективы для укрепления рубля в первой половине весны остаются очень вероятными. 20 марта просматривались минимальные позиции доллара на отметках 81,4 рубля и 76 рублей. При этом стоит понимать, что оптимальный курс доллара для российского бюджета находится в диапазоне 90–100 рублей. Российский финансовый рынок остаётся с небольшим количеством участников. Резкие колебания и скачки на нём не исключены, — считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Алексей Лоссан полагает, что курс доллара может опуститься ниже 80 рублей, однако такое снижение может продлиться недолго, так как курс колеблется в зависимости от повестки и решений Банка России.

— Пробьёт ли доллар 80 рублей? Этот уровень — важный барьер. Если ЦБ примет жёсткие меры, рубль останется в диапазоне 78–82. В противном случае курс может устремиться выше 85, — добавил Олег Калманович.

Тем не менее остаётся риск ослабления курса рубля в случае усиления внешнего давления или негативных изменений в макроэкономической политике. Если инвесторы посчитают, что у ЦБ остаётся ограниченное пространство для снижения ставки, рубль может ослабнуть, а доллар — вернуться к диапазону 85–90 рублей. Такой прогноз сделал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

— ЦБ РФ, безусловно, не допустит резкого обесценивания рубля, поскольку это приведёт к росту инфляции и подорожанию импорта. В его арсенале есть механизмы влияния на рынок — от валютных интервенций до изменения лимитов на снятие наличных. Таким образом, ближайшая динамика доллара зависит не только от решения по ключевой ставке, но и от реакции рынков на действия регулятора, — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

По его мнению, в краткосрочной перспективе 80 рублей — это отличный уровень для покупки валюты, но при неблагоприятном развитии событий мы можем увидеть и более высокие значения.

Авторы Нина Важдаева