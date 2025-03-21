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21 марта, 10:42

ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров Банка России 21 марта 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось, но остаётся высоким, особенно в устойчивой части», — отмечается в сообщении.

Это уже третий раз подряд, когда ЦБ сохраняет ключевую ставку. Как отметили в регуляторе, текущая жёсткость денежно-кредитных условий создаёт нужные предпосылки для возвращения целевого показателя инфляции в 4% в 2026 году. Однако для этого потребуется значительный период сохранения жёстких денежно-кредитных условий.

ЦБ намерен продолжить анализ скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Повышение ключевой ставки будет рассмотрено, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

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Решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% было ожидаемым. Большинство экспертов придерживалось именно такого мнения.

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Никита Никонов
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