Экономист рассказала, куда выгодно вложить деньги со вкладов после падения ставок

Ставки во вкладам до сих пор остаются на высоком уровне. Такая тенденция продлится ещё около года, но в дальнейшем снижения не избежать. Как потом следует поступить со своими сбережениями, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

К примеру, можно вложиться в облигации, это стратегия с низким риском. Инвестиции в драгоценные металлы тоже будут хорошим вариантом. Следует инвестировать во всё сразу: золото, серебро, платину и палладий.

Некоторые могут попробовать вложения в акции компаний ведущего эшелона, но в такой схеме есть риски, из-за которых они могут подешеветь. Например, изменения в отрасли, санкции, рыночная конъюнктура.

«Если суммы более крупные, можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. На нём очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля. И даже в периоды более сложных ситуаций на рынке всегда можно выбрать варианты выгодного вложения», — резюмировала Ермилова.