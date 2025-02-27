Экономист оценил легальный способ заработать более 100 тысяч рублей в 2025 году
Экономист Балынин: На банковском вкладе можно заработать 145 тыс. рублей
Россияне могут получить доход до 145 тыс. рублей по банковскому вкладу в 2025 году. Об этом заявил в беседе с «Газетой.ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
По его расчётам, такая сумма возможна, если в конце 2024 года вкладчик разместил 579 тыс. рублей под 25% годовых. Эти предложения появлялись в декабре и на новогодних праздниках, когда банки ожидали роста ключевой ставки до 23% и конкурировали за средства граждан.
Сейчас ставки снизились, и за оставшиеся 10 месяцев 2025 года доходность по среднему вкладу составит до 109 тыс. рублей. По оценке Балынина, реальная доходность по вкладам (с учётом инфляции) в 2025 году будет около 18%.
После последнего заседания Центрального Банка России, которое прошло 14 февраля текущего года, десять крупнейших банков из топ-20 по объёму депозитного портфеля снизили процентные ставки по вкладам. Всего две финорганизации из списка, в свою очередь, увеличили ставки.