Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 03:52

Экономист оценил легальный способ заработать более 100 тысяч рублей в 2025 году

Экономист Балынин: На банковском вкладе можно заработать 145 тыс. рублей

Россияне могут получить доход до 145 тыс. рублей по банковскому вкладу в 2025 году. Об этом заявил в беседе с «Газетой.ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его расчётам, такая сумма возможна, если в конце 2024 года вкладчик разместил 579 тыс. рублей под 25% годовых. Эти предложения появлялись в декабре и на новогодних праздниках, когда банки ожидали роста ключевой ставки до 23% и конкурировали за средства граждан.

Сейчас ставки снизились, и за оставшиеся 10 месяцев 2025 года доходность по среднему вкладу составит до 109 тыс. рублей. По оценке Балынина, реальная доходность по вкладам (с учётом инфляции) в 2025 году будет около 18%.

Подводные камни при получении ипотеки. На что обращать внимание, чтобы не переплатить по кредиту
Подводные камни при получении ипотеки. На что обращать внимание, чтобы не переплатить по кредиту

После последнего заседания Центрального Банка России, которое прошло 14 февраля текущего года, десять крупнейших банков из топ-20 по объёму депозитного портфеля снизили процентные ставки по вкладам. Всего две финорганизации из списка, в свою очередь, увеличили ставки.

Обложка ©

freepik

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar