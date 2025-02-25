Каждый второй крупнейший банк в РФ снизил ставки по вкладам

После последнего заседания Центрального Банка России, которое прошло 14 февраля текущего года, десять крупнейших банков из топ-20 по объёму депозитного портфеля снизили процентные ставки по вкладам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса «Финуслуги».

Два банка из списка, в свою очередь, увеличили ставки. Один из них поднял ставку по трёхмесячному вкладу на 0,5%, второй — по годовому вкладу на 0,4%.

По данным «Финуслуг», для топ-20 банков по депозитам на сумму 100 тысяч рублей индекс снизился на 0,17 процентных пункта до 20,94% (по трёхмесячным вкладам), уменьшился на 0,23 процентных пункта до 21,19% (по полугодовым депозитам) и снизился на 0,40 процентных пункта до 20,27% (по годовым депозитам).

За февраль индекс вкладов уменьшился на 0,52 процентных пункта, 0,55 процентных пункта и 0,50 процентных пункта соответственно.