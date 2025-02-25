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25 февраля, 06:19

Аналитики спрогнозировали сокращение количества банков в России меньше 300

«Эксперт РА»: К концу года количество банков в России станет меньше 300

К концу текущего года количество действующих банков в России опустится ниже 300. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА», который публикует «РБК». Там уточнили, что показатели с каждым годом всё сильнее отдаляются от пика 1990-х, когда в стране было зарегистрировано свыше 2 тысяч участников.

Эксперты прогнозируют сокращение количества действующих банков прошлогодними темпами. Так, например, в 2024-м количество финансовых организаций сократилось с 324 до 312. На динамику окажут влияния решения ЦБ, а также ранее запущенные сделки слияния и поглощения (M&A).

«С начала прошлого года Банк России возобновил приостановленный в 2022-2023 годах механизм отзыва лицензий за несоблюдение отдельных норм банковского законодательства, что повлекло к уходу с рынка ещё шести кредитных организаций», — указывают в агентстве.

В материале отмечается, что в случае снижения ключевой ставки немлаое количество банков потеряют рентабельность и вынуждено покинут рынок. Особенно это проявится в условиях усиления регуляторных требований и конкуренции со стороны крупнейших игроков.

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Накануне сообщалось, что Евросоюз отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT. Речь идёт о региональных кредитно-финансовых организациях.

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Shutterstock / FOTODOM / Panya_photo

Мария Любицкая
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