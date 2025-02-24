ФАС оштрафовала четыре банка за распространение ненадлежащей рекламы

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала четыре российских банка за распространение ненадлежащей рекламы. Общая сумма штрафов превысила 2,2 млн рублей.

«Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за её размещение», — говорится в сообщении ФАС.

В числе нарушений — предоставление дополнительных данных об услугах мелким шрифтом и в течение короткого промежутка времени, что делало информацию трудной для восприятия.