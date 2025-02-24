ФАС оштрафовала четыре банка за распространение ненадлежащей рекламы
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала четыре российских банка за распространение ненадлежащей рекламы. Общая сумма штрафов превысила 2,2 млн рублей.
«Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за её размещение», — говорится в сообщении ФАС.
В числе нарушений — предоставление дополнительных данных об услугах мелким шрифтом и в течение короткого промежутка времени, что делало информацию трудной для восприятия.
А ранее ФАС решила проверить «космические» цены на воду в аэропорту Внуково. Служба инициировала расследование против оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли из-за завышенных цен на питьевую воду. Ему могут грозить штрафы.
ТАСС / Александр Казаков