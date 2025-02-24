Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 11:50

ФАС оштрафовала четыре банка за распространение ненадлежащей рекламы

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала четыре российских банка за распространение ненадлежащей рекламы. Общая сумма штрафов превысила 2,2 млн рублей.

«Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за её размещение», — говорится в сообщении ФАС.

В числе нарушений — предоставление дополнительных данных об услугах мелким шрифтом и в течение короткого промежутка времени, что делало информацию трудной для восприятия.

ФАС нагрянет в «Светофор» с новой проверкой из-за жалоб поставщиков
ФАС нагрянет в «Светофор» с новой проверкой из-за жалоб поставщиков

А ранее ФАС решила проверить «космические» цены на воду в аэропорту Внуково. Служба инициировала расследование против оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли из-за завышенных цен на питьевую воду. Ему могут грозить штрафы.

Обложка ©

ТАСС / Александр Казаков

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar