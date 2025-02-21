ФАС начнёт проверку из-за космических цен на воду в аэропорту Внуково

Московское управление Федеральной антимонопольной службы инициировало расследование против оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли из-за завышенных цен на питьевую воду в аэропорту Внуково. В случае подтверждения нарушений антимонопольного законодательства, компании могут быть предписаны меры по снижению цен, а также наложены штрафы.

Ранее Life.ru сообщал, что ФАС проведёт проверку сети магазинов «Светофор» из-за жалоб поставщиков на невыгодные условия сотрудничества, включая ответственность за утилизацию непроданных товаров. Кроме того, на торговых площадках недавно были зафиксированы случаи подделки продукции в магазинах в Московской, Новгородской и Вологодской областях.