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15 февраля, 16:08

Издательство «Просвещение» оспорило решение ФАС о завышенных ценах на учебники

Издательство «Просвещение» оспорило решение Федеральной антимонопольной службе России, которая требует от организации 2 миллиарда рублей по делу о завышенных ценах на учебники. Арбитражный суд Москвы уже принял соответствующее заявление, что следует из картотеки судебных дел столицы.

По данным арбитражной базы, 13 февраля издательство подало заявление о признании незаконными решения и действия ФАС. Детали не уточняются.

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Напомним, ФАС России проанализировала деятельность издания «Просвещение» и выявила, что учебники по истории, биологии и русскому языку продавались по завышенным ценам. По итогам проведённых проверок ФАС возбудила антимонопольное дело и в начале этого года выдала организации предписание о снижении цен на учебники и перечислении в бюджет незаконного дохода в размере свыше двух миллиардов рублей. Однако в «Просвещении» с обвинениями не согласны и намерены доказать прозрачность ценообразования на учебную литературу.

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ТАСС / Михаил Метцель

Татьяна Миссуми
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