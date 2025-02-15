Издательство «Просвещение» оспорило решение ФАС о завышенных ценах на учебники

Издательство «Просвещение» оспорило решение Федеральной антимонопольной службе России, которая требует от организации 2 миллиарда рублей по делу о завышенных ценах на учебники. Арбитражный суд Москвы уже принял соответствующее заявление, что следует из картотеки судебных дел столицы.

Напомним, ФАС России проанализировала деятельность издания «Просвещение» и выявила, что учебники по истории, биологии и русскому языку продавались по завышенным ценам. По итогам проведённых проверок ФАС возбудила антимонопольное дело и в начале этого года выдала организации предписание о снижении цен на учебники и перечислении в бюджет незаконного дохода в размере свыше двух миллиардов рублей. Однако в «Просвещении» с обвинениями не согласны и намерены доказать прозрачность ценообразования на учебную литературу.