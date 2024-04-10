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10 апреля, 07:55

ФАС завела дело на издательство "Просвещение" из-за завышения цен на учебники

ФАС России проанализировала деятельность издания "Просвещение" и выявила, что учебники по истории, биологии и русскому языку продавались по ценам выше положенного. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба в своём telegram-канале.

"Служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку", — говорится в сообщении.

По итогам проведённых проверок ФАС возбудила антимонопольное дело, которое грозит издательству административным штрафом в соответствии с КоАП РФ.

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Ранее Life.ru писал, что Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний из-за множества жалоб на нарушения со стороны цифровых гигантов. Как отметили в ФАС, соответствующее постановление уже принято и начнёт действовать с 28 марта.

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ФАС России

Каринэ Гевондян
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