ФАС завела дело на издательство "Просвещение" из-за завышения цен на учебники

ФАС России проанализировала деятельность издания "Просвещение" и выявила, что учебники по истории, биологии и русскому языку продавались по ценам выше положенного. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба в своём telegram-канале.

"Служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку", — говорится в сообщении.

По итогам проведённых проверок ФАС возбудила антимонопольное дело, которое грозит издательству административным штрафом в соответствии с КоАП РФ.