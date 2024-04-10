ФАС завела дело на издательство "Просвещение" из-за завышения цен на учебники
ФАС России проанализировала деятельность издания "Просвещение" и выявила, что учебники по истории, биологии и русскому языку продавались по ценам выше положенного. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба в своём telegram-канале.
"Служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку", — говорится в сообщении.
По итогам проведённых проверок ФАС возбудила антимонопольное дело, которое грозит издательству административным штрафом в соответствии с КоАП РФ.
Ранее Life.ru писал, что Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний из-за множества жалоб на нарушения со стороны цифровых гигантов. Как отметили в ФАС, соответствующее постановление уже принято и начнёт действовать с 28 марта.