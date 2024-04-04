Опубликовано расписание ЕГЭ в 2024 году, включающее новый порядок пересдач

Пересдачи экзаменов по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам собираются организовать 4 июля, а биологию, географию, математику базовый и профильный уровни, историю, литературу и устную часть экзамена по иностранным языкам — 5 июля.

Кстати, выпускникам школ в Белгородской области в этом году разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Вместо этого предложен альтернативный вариант с поступлением путём сдачи вступительных испытаний для тех, кто поступает в вузы, и аттестации в соответствии с текущими показателями успеваемости для тех, кто заканчивает 9-й класс.