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4 апреля, 10:49

Рособрнадзор счёл провокацией внесение текстов русофобки Алексиевич в варианты ЕГЭ

Рособрнадзор опроверг сообщения о текстах писательницы Алексиевич в ЕГЭ-2024

Тексты белорусской писательницы Светланы Алексиевич не использовались в ходе досрочного периода ЕГЭ по русскому языку, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя требование Госдумы провести служебную проверку лиц, причастных к включению в ЕГЭ произведения писательницы, которая не скрывает ненависти к России и Белоруссии.

"Информация об использовании текста С. Алексиевич в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку во время досрочного периода 2024 года не соответствует действительности", отметили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что владельцы и модераторы частных ресурсов для подготовки к экзаменам самостоятельно несут ответственность за достоверность информации, размещаемой на их ресурсе. Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) не согласовывают подобные материалы с их авторами.

Тексты писательницы Светланы Алексиевич были обнаружены в ходе анализа ФИПИ различных частных тренировочных ресурсов для подготовки к ЕГЭ. Источники предлагают системы заданий по фрагментам произведений и дают методические разработки, как писать сочинение по исходному тексту. В Рособрнадзоре выяснили, что к реальным текстам Сухомлинского, Искандера, Паустовского в КИМ ЕГЭ по русскому языку досрочного периода 2024 года добавили произведения, которых там нет. Ведомство считает сложившуюся ситуацию сознательной провокацией.

"Текст Алексиевич размещён в Интернете с 2015–2016 учебный год. Первоисточником послужил, по-видимому, вариант, созданный в рамках Всероссийского проекта "Самоподготовка к ЕГЭ" (составители: Тыранов Н., Шиян В.)", — заявили в ведомстве.

Содержимое контрольных измерительных материалов по каждому предмету, которое было использовано во время досрочного периода ЕГЭ-2024 года, будет опубликовано сайтом ФИПИ после завершения экзамена. Рособрнадзор призывает не полагаться на недостоверную информацию и использовать только официальные источники.

Выпускникам уже этим летом разрешат пересдавать ЕГЭ по приказу Путина
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Ранее политолог объяснила, почему ЕГЭ будет отменён. По её мнению, экзамен дезориентирует школьников, заставляя концентрироваться не на учебном процессе, а на достижении высокого результата.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Quique Garcia

Владимир Озеров
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