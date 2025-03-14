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14 марта, 09:29

Россиянам рассказали, куда вложить 1 млн рублей, чтобы стать богаче

Замглавы ВТБ Пьянов: 1 млн рублей лучше положить на вклад

Россиянам посоветовали положить 1 млн рублей на банковский вклад. Этот вариант выгоден минимальными рисками и наибольшей прибылью, заявил Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Если вы хотите безрисковый инструмент на горизонте года, то банковский депозит.», заявил Пьянов в интервью РБК.

Для более рисковых инвесторов он предложил вариант с облигациями федерального займа (ОФЗ). Их можно выбрать любой длительности, так как это высоколиквидный актив. Тем не менее следует выбирать такие облигации, погашение которых не совпадает с датами размещения от Минфина, уточнил Пьянов.

Напомним, что 21 марта на заседании совета директоров Центробанка России будет рассмотрен вопрос о повышении ключевой ставки. Однако данные, которые успели поставить за месяц, значимо на картину не влияют. Предположительно, ставка останется на прежнем уровне.

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Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Полина Никифорова
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