На заседании 21 марта ЦБ рассмотрит возможность повышения ключевой ставки

Целесообразность повышения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров Центробанка России 21 марта. Однако данные, которые успели поставить за месяц, значимо на картину не влияют. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в разговоре с журналистами.

«Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения [ключевой ставки]. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что времени немного прошло», — сказал Заботкин.