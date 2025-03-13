Аксаков полагает, что ключевая ставка сохранится на прежнем уровне

Ключевая ставка Центробанка, предположительно, сохранится на том же уровне, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на форуме. Однако имеются факторы как для её повышения, так и для её снижения.

«Я предполагаю, что она [ставка] останется на том же уровне. <...> Есть, с одной стороны, факторы, которые говорят пользу повышения ключевой ставки. Инфляция, к сожалению, демонстрирует рост в последний период и, естественно, является фактором, который подталкивает Центральный банк к повышению ключевой ставки», — заявил Аксаков.

Однако в последнее время значительно укрепился курс рубля. И есть основания полагать, что тенденция к укреплению будет сохраняться, заявил Аксаков. Влияние этого политического фактора может снизить ключевую ставку.