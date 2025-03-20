Финансист рассказал, каким будет процент ключевой ставки Центробанка

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на отметке 21% на ближайшем заседании совета директоров 21 марта. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказал финансист Евгений Жорнист.

«Экономическая динамика показывает признаки замедления инфляции, а охлаждение спроса, судя по опережающим индикаторам, продолжается. В таких условиях у регулятора нет причин для нового повышения ставки, однако и снижать её пока преждевременно», – пояснил он.

Эксперт считает, что ЦБ РФ будет и дальше придерживаться умеренно жёсткого тона. Это связано с тем, что смягчать денежно-кредитную политику пока рановато, особенно учитывая фактор снижения доходностей на долговом рынке, вызванный повышенным спросом. Особенную важность для Центробанка сейчас представляет борьба с инфляцией и сохранение контроля над экономической ситуацией в стране в целом.

«Главная интрига заседания – какие сигналы регулятор даст рынку: возможна ли корректировка риторики в сторону смягчения, учитывая позитивную макростатистику? Будем наблюдать», – резюмировал Жорнист.