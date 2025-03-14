«Тренд не переменился»: Экономист раскрыл, повысит ли ЦБ ключевую ставку 21 марта

Центробанк не станет повышать 21 марта ключевую ставку, которая пока находится на уровне 21%. Таким прогнозом в беседе с радио «Комсомольская правда» поделился экономист Денис Ракша.

Данное решение связано с тем, что регулятор ещё не имеет достаточно оснований, что тренд переменился. Темпы инфляции всё ещё не начали свой путь сверху вниз, пояснил эксперт.