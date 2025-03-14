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14 марта, 16:15

«Тренд не переменился»: Экономист раскрыл, повысит ли ЦБ ключевую ставку 21 марта

Эксперт Ракша не считает, что ЦБ на заседании 21 марта повысит ключевую ставку

Центробанк не станет повышать 21 марта ключевую ставку, которая пока находится на уровне 21%. Таким прогнозом в беседе с радио «Комсомольская правда» поделился экономист Денис Ракша.

Данное решение связано с тем, что регулятор ещё не имеет достаточно оснований, что тренд переменился. Темпы инфляции всё ещё не начали свой путь сверху вниз, пояснил эксперт.

Бывший глава ЦБ дал прогноз по ключевой ставке в марте
Бывший глава ЦБ дал прогноз по ключевой ставке в марте

Ранее зампред Центрального банка сообщил, что во время заседания 21 марта совет директоров регулятора будет рассматривать вопрос повышения ключевой ставки. В Госдуме тоже считают, что её показатель останется на нынешнем уровне.

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Владимир Озеров
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