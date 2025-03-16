В Центробанке сделали прогноз по ключевой ставке
Зампред ЦБ Заботкин не исключил повышения ключевой ставки на заседании 21 марта
На заседании Центробанка, запланированном на 21 марта, будут обсуждаться аргументы в пользу повышения ключевой ставки. Этот вариант развития событий не исключён, подчеркнул зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Тем не менее по его словам, возможно и снижение экономического показателя.
«Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайшем заседании будут оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Те данные, которые поступили за последний месяц, как-то значимо картину не меняют», — отметил собеседник RG.ru.
Он также обратил внимание, что темпы роста цен в феврале оказали ниже январских, а в январе — ниже декабрьских. Тем не менее уровень инфляции в России всё еще выше целевого показателя ЦБ на четыре процента.
Напомним, ранее россиян предупредили об изменении цен на квартиры из-за новых лимитов ЦБ. В свою очередь, риелтор объяснил, как изменится рынок недвижимости с учётом лимитов.
Life.ru