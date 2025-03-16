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16 марта, 19:28

В Центробанке сделали прогноз по ключевой ставке

Зампред ЦБ Заботкин не исключил повышения ключевой ставки на заседании 21 марта

На заседании Центробанка, запланированном на 21 марта, будут обсуждаться аргументы в пользу повышения ключевой ставки. Этот вариант развития событий не исключён, подчеркнул зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Тем не менее по его словам, возможно и снижение экономического показателя.

«Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайшем заседании будут оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Те данные, которые поступили за последний месяц, как-то значимо картину не меняют», — отметил собеседник RG.ru.

Он также обратил внимание, что темпы роста цен в феврале оказали ниже январских, а в январе — ниже декабрьских. Тем не менее уровень инфляции в России всё еще выше целевого показателя ЦБ на четыре процента.

«Тренд не переменился»: Экономист раскрыл, повысит ли ЦБ ключевую ставку 21 марта
«Тренд не переменился»: Экономист раскрыл, повысит ли ЦБ ключевую ставку 21 марта

Напомним, ранее россиян предупредили об изменении цен на квартиры из-за новых лимитов ЦБ. В свою очередь, риелтор объяснил, как изменится рынок недвижимости с учётом лимитов.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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