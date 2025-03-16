В Центробанке сделали прогноз по ключевой ставке

На заседании Центробанка, запланированном на 21 марта, будут обсуждаться аргументы в пользу повышения ключевой ставки. Этот вариант развития событий не исключён, подчеркнул зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Тем не менее по его словам, возможно и снижение экономического показателя.

«Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайшем заседании будут оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Те данные, которые поступили за последний месяц, как-то значимо картину не меняют», — отметил собеседник RG.ru.