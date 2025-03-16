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16 марта, 11:16

Риелтор объяснил, как изменится российский рынок недвижимости с 1 апреля

Риелтор Апрелев: С 1 апреля ЦБ РФ сможет устанавливать ипотечные лимиты

С 1 апреля Центробанк сможет устанавливать лимиты рискованных выдач ипотеки, однако это мало повлияет на рынок недвижимости, полагает основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он напомнил, что банки уже отказываются выдавать потенциально рискованные кредиты.

«Речь идёт именно о заёмщиках, у которых уже более чем на 50% присутствует закредитованность разными другими кредитами. В принципе, это достаточно разумная политика, которая должна снизить реальные банкротства физических лиц и невозможность оплаты по ипотеке», — отметил эксперт.

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По его словам, граждане с учётом новых лимитов ЦБ РФ, а также собственных доходов и расходов смогут самостоятельно рассчитать, выдаст им банк кредит на недвижимость или нет. Собеседник радио «Комсомольская правда» также обратил внимание, что застройщики не повышают цены на квадратный метр жилья, хотя объёмы продаж сократились из-за высокой ипотеки.

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Ранее россиян предупредили об изменении цен на квартиры из-за новых лимитов ЦБ. Экономист полагает, что жильё в Москве может подешеветь из-за ограничений Центробанка. Кроме того, Life.ru выяснил, в каких ситуациях выгоднее купить первичное жильё, а когда оптимально выбрать квартиру на вторичном рынке.

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Борис Эльфанд
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