Риелтор объяснил, как изменится российский рынок недвижимости с 1 апреля

С 1 апреля Центробанк сможет устанавливать лимиты рискованных выдач ипотеки, однако это мало повлияет на рынок недвижимости, полагает основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он напомнил, что банки уже отказываются выдавать потенциально рискованные кредиты.

«Речь идёт именно о заёмщиках, у которых уже более чем на 50% присутствует закредитованность разными другими кредитами. В принципе, это достаточно разумная политика, которая должна снизить реальные банкротства физических лиц и невозможность оплаты по ипотеке», — отметил эксперт.