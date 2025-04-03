США хотят разрядить обстановку после острых заявлений Трампа о Путине

США предпримут шаги для ослабления напряжённости после высказываний американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, что недавно американские СМИ писали о «ярости» и «гневе» главы Белого дома из-за высказываний Путина об Украине. При этом в прессе добавили, якобы эмоции Трампа «быстро рассеиваются».

«Ожидается, что специальный посланник США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне со старшим российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым <...> в попытке сгладить напряжённость», — говорится в статье.