США хотят разрядить обстановку после острых заявлений Трампа о Путине
Bloomberg: США попытаются разрядить обстановку после слов Трампа о Путине
США предпримут шаги для ослабления напряжённости после высказываний американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает Bloomberg.
Напомним, что недавно американские СМИ писали о «ярости» и «гневе» главы Белого дома из-за высказываний Путина об Украине. При этом в прессе добавили, якобы эмоции Трампа «быстро рассеиваются».
«Ожидается, что специальный посланник США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне со старшим российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым <...> в попытке сгладить напряжённость», — говорится в статье.
Ранее на публикации западной прессы отреагировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, упомянутые высказывания Трампа были изложены в СМИ без точных цитат, что ставит под сомнение их достоверность.