Песков указал на отсутствие в СМИ цитат Трампа о якобы его злости на Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения в СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп якобы выразил недовольство по поводу высказываний главы государства Владимира Путина о Владимире Зеленском. Он подчеркнул, что эти сведения были представлены в пересказе и не содержали подтверждённых цитат.