Песков указал на отсутствие в СМИ цитат Трампа о якобы его злости на Путина
Песков указал на отсутствие в СМИ цитат Трампа о якобы его злости на Путина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TPYXA_ILLUSTRATION
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения в СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп якобы выразил недовольство по поводу высказываний главы государства Владимира Путина о Владимире Зеленском. Он подчеркнул, что эти сведения были представлены в пересказе и не содержали подтверждённых цитат.
Песков отметил на брифинге, что часть упомянутых высказываний была изложена без точных цитат, что ставит под сомнение их достоверность.
Ранее американский канал сообщил, что президент США Дональд Трамп выразил своё весьма негативное отношение к высказываниям российского лидера Владимира Путина относительно руководства Украины, включая Владимира Зеленского. Хозяин Белого дома якобы подчеркнул, что был «очень зол» из-за критики главы киевского режима.