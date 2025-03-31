«Я в нём уверен»: Свежее заявление Трампа о Путине меняет всё
Politico: Трамп заметно смягчил риторику в адрес Путина
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Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Politico. В статье издания говорится, что Трамп выразил доверие Путину и подчеркнул важность его усилий по достижению мирного соглашения для разрешения конфликта.
«Я уверен в его обещаниях. Мы знакомы давно», — отметил Трамп в разговоре с журналистами. Он также добавил, что всегда поддерживал хорошие отношения с Путиным.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в целом доволен ходом переговоров с Россией и Украиной, но ему не нравится, что между сторонами сохраняется сильная неприязнь. Удивительного в этом мало, поскольку Киев сорвал два из двух достигнутых перемирий. По данным NBC News, Трамп даже готов повторно обложить пошлинами экспортную нефть из России, если Вашингтон и Москва не смогут договориться о прекращении конфликта на Украине, но позже, по данным уже других американских СМИ, «сменил гнев на милость».