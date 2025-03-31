«Я в нём уверен»: Свежее заявление Трампа о Путине меняет всё

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Politico . В статье издания говорится, что Трамп выразил доверие Путину и подчеркнул важность его усилий по достижению мирного соглашения для разрешения конфликта.

«Я уверен в его обещаниях. Мы знакомы давно», — отметил Трамп в разговоре с журналистами. Он также добавил, что всегда поддерживал хорошие отношения с Путиным.