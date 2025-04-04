Дмитриев: Россия и США ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения
В Вашингтоне и Москве активно обсуждается возможность восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом на встрече с журналистами заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Идёт активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — цитирует его слова ТАСС.
Параллельно Россия расширяет авиационное сообщение с другими направлениями — с 1 мая 2025 года стартуют регулярные рейсы в Абхазию после завершения модернизации сухумского аэропорта. Напомним, с 1993 года аэропорт Сухуми был закрыт.
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