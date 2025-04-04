Дмитриев: Россия и США ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения

В Вашингтоне и Москве активно обсуждается возможность восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом на встрече с журналистами заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Идёт активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — цитирует его слова ТАСС.