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2 апреля, 12:07

Названа дата открытия регулярного авиасообщения между РФ и Абхазией

Кириенко: Авиасообщение между РФ и Абхазией запустят с 1 мая

С 1 мая 2025 года возобновятся регулярные авиарейсы между Россией и Абхазией. Как отметил первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, аэропорт в Сухуми будет полностью готов к приему и отправке самолётов с этой даты.

«У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано», — сказал Кириенко в разговоре с журналистами.

Напомним, с 1993 года аэропорт Сухуми был закрыт. В 2023 году при поддержке России стартовала его реконструкция. Первый пробный полёт был выполнен 7 февраля 2025 года. Рейс из российской столицы стал тестовым, он привёз домой абхазских студентов.

Власти Грузии хотят запретить авиасообщение между РФ и Абхазией
Власти Грузии хотят запретить авиасообщение между РФ и Абхазией
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Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Наталья Демьянова
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