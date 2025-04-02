Названа дата открытия регулярного авиасообщения между РФ и Абхазией
Кириенко: Авиасообщение между РФ и Абхазией запустят с 1 мая
С 1 мая 2025 года возобновятся регулярные авиарейсы между Россией и Абхазией. Как отметил первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, аэропорт в Сухуми будет полностью готов к приему и отправке самолётов с этой даты.
«У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано», — сказал Кириенко в разговоре с журналистами.
Напомним, с 1993 года аэропорт Сухуми был закрыт. В 2023 году при поддержке России стартовала его реконструкция. Первый пробный полёт был выполнен 7 февраля 2025 года. Рейс из российской столицы стал тестовым, он привёз домой абхазских студентов.
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