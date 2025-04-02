Названа дата открытия регулярного авиасообщения между РФ и Абхазией

С 1 мая 2025 года возобновятся регулярные авиарейсы между Россией и Абхазией. Как отметил первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, аэропорт в Сухуми будет полностью готов к приему и отправке самолётов с этой даты.

«У нас было по поручению президента принято решение о развертывании авиасообщения. С 1 мая полноценное авиасообщение в аэропорт Сухума будет реализовано», — сказал Кириенко в разговоре с журналистами.