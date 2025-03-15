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15 марта, 09:20

Власти Грузии хотят запретить авиасообщение между РФ и Абхазией

Грузия обратилась в ICAO для полного запрета рейсов между РФ и Абхазией

Грузинское агентство гражданской авиации сообщило о своём намерении обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой о запрете регулярных рейсов российских авиакомпаний в аэропорт Сухума в Абхазии. Об этом пишет издание bm.ge.

Агентство подчёркивает, что использование аэропорта является незаконным и нарушает основные принципы Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, которые не соблюдаются иностранными авиаперевозчиками, выполняющими рейсы в этот аэропорт.

Грузинская сторона уверена в полной поддержке со стороны ICAO и отмечает, что у Сухумского аэропорта отсутствует сертификат пригодности, выданный грузинскими авиационными властями. Как утверждают в агентстве, отсутствие данного документа делает невозможным использование аэропорта для гражданской авиации на территории Грузии.

При этом подчёркивается, что Грузия задействует все доступные каналы связи с ICAO для достижения цели запрета рейсов, включая заседания Ассамблеи, региональных советов и двусторонние встречи.

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Напомним, 7 февраля, состоялся первый за 30 лет рейс из Москвы в Сухум. Рейс из российской столицы стал тестовым, он привёз домой абхазских студентов. Полное восстановление авиасообщения между РФ и Абхазией планируется восстановить к маю 2025 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Мария Любицкая
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