Власти Грузии хотят запретить авиасообщение между РФ и Абхазией

Грузинское агентство гражданской авиации сообщило о своём намерении обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой о запрете регулярных рейсов российских авиакомпаний в аэропорт Сухума в Абхазии. Об этом пишет издание bm.ge.

Агентство подчёркивает, что использование аэропорта является незаконным и нарушает основные принципы Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, которые не соблюдаются иностранными авиаперевозчиками, выполняющими рейсы в этот аэропорт.

Грузинская сторона уверена в полной поддержке со стороны ICAO и отмечает, что у Сухумского аэропорта отсутствует сертификат пригодности, выданный грузинскими авиационными властями. Как утверждают в агентстве, отсутствие данного документа делает невозможным использование аэропорта для гражданской авиации на территории Грузии.

При этом подчёркивается, что Грузия задействует все доступные каналы связи с ICAO для достижения цели запрета рейсов, включая заседания Ассамблеи, региональных советов и двусторонние встречи.