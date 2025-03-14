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14 марта, 11:06

МИД РФ отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Абхазию

В МИД России было принято решение снять рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Абхазию. Это связано со стабилизацией ситуации в республике, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«С учётом стабилизации ситуации в Абхазии МИД РФ отменяет вышеупомянутые рекомендации. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов», — говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ также отметили, что, несмотря на снятие рекомендации, важно соблюдать базовые правила безопасности для туристов. Гражданам советуют проявлять осторожность в тёмное время суток и избегать потенциально опасных мест. Кроме того, подчёркивается значимость уважения местных обычаев и традиций при посещении Абхазии.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин встретился с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Российский лидер начал встречу с поздравления абхазского главы с избранием на пост. Напомним, по итогам второго тура Гунба набрал почти 57%.

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Shutterstock / FOTODOM / Igor Strukov

Мария Любицкая
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