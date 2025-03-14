МИД РФ отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Абхазию

В МИД России было принято решение снять рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Абхазию. Это связано со стабилизацией ситуации в республике, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«С учётом стабилизации ситуации в Абхазии МИД РФ отменяет вышеупомянутые рекомендации. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов», — говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ также отметили, что, несмотря на снятие рекомендации, важно соблюдать базовые правила безопасности для туристов. Гражданам советуют проявлять осторожность в тёмное время суток и избегать потенциально опасных мест. Кроме того, подчёркивается значимость уважения местных обычаев и традиций при посещении Абхазии.