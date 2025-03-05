Путин встретился с Гунбой и поздравил с победой на выборах президента Абхазии
Президент России Владимир Путин встретился с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер начал встречу с поздравления абхазского главы с избранием на пост.
Путин встретился с президентом Абхазии. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Рад вас видеть и хочу поздравить с победой на выборах. 54,7% вы набрали при явке 70%. Хороший результат, я вас поздравляю», — сказал российский лидер.
Напомним, что по итогам второго тура Бадра Гунба избран президентом Абхазии. Он набрал почти 57%. Тем временем Ардзинба набрал лишь 43,15%. Второй тур выборов состоялся в 1 марта. Электоральный процесс был омрачён серией вооружённых нападений на участки. По факту произошедшего возбуждены несколько уголовных дел.
Telegram / Кремль. Новости